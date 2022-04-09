Союз європейських футбольних асоціацій продовжує розмірковувати над долею поєдинку між українцями та шотландцями.

УЄФА запропонував УАФ провести півфінальний поєдинок відбору до ЧС-2022 зі збірною Шотландії не 7 червня (як планувалось раніше), а 31 травня або 1 червня, повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Шотландія – Україна: результат матчу можуть зарахувати відразу у двох турнірах

Швидше за все, українська сторона обере датою проведення зустрічі 1 червня, оскільки навіть один додатковий день підготовки матиме важливу роль. Тим більше, що українські легіонери можуть прибути у розташування національної команди лише 22-23 травня.

Окрім цього, УЄФА запропонував зробити цю зустріч матчем подвійного призначення – щоб її результат зарахувався і у кваліфікації ЧС, і у Лізі націй (поєдинок у цьому турнірі було заплановано саме на 7 червня).

Нагадаємо, у червні збірна України повинна провести ще два матчі Ліги націй – 4 червня в гостях в Ірландії та 11 червня вдома з Вірменією.

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