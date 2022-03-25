Уельс обіграв Австрію в рамках півфіналу кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Гарет Бейл вкотре продемонстрував дива переродження, прибувши у свою національну команду. Форвард майже не грає в Реалі, але витягнув Уельс у фінал плей-офф. Спочатку Бейл забив розкішний гол зі штрафного, а потім ефектно оформив дубль вже з гри.

Уельс обіграв Австрію та чекає на Україну в фіналі відбору до ЧС-2022 – все вирішив магічний дубль Бейла

Відтак, Уельс вийшов у фінал кваліфікаційного плей-офф, але найближчим часом не дізнається свого суперника. Річ у тім, що британці мають зіграти з переможцем пари Шотландія – Україна, цей матч з очевидних причин перенесено на червень.