Шедевральний штрафний Бейла у відеоогляді матчу Уельс – Австрія – 2:1
09:29 - Читать на русском
Уельс обіграв Австрію в рамках півфіналу кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
25’ Гарет Бейл
51’ Гарет Бейл
Бен Девіс 65’
25’ Гарет Бейл
51’ Гарет Бейл
65’ Бен Девіс
Гарет Бейл вкотре продемонстрував дива переродження, прибувши у свою національну команду. Форвард майже не грає в Реалі, але витягнув Уельс у фінал плей-офф. Спочатку Бейл забив розкішний гол зі штрафного, а потім ефектно оформив дубль вже з гри.
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Відтак, Уельс вийшов у фінал кваліфікаційного плей-офф, але найближчим часом не дізнається свого суперника. Річ у тім, що британці мають зіграти з переможцем пари Шотландія – Україна, цей матч з очевидних причин перенесено на червень.
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