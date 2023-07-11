Збірна України готується до двох дуже важких матчів у вересневій частині відбору Євро-2024.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила деталі поєдинку проти Англії в рамках 5 туру.

Мальта – Україна: Ребров і Ко дізнались місце проведення матчу відбору Євро-2024

Зустріч відбудеться 9 вересня на 45-тисячній Тарчинський Арені у польському Вроцлаві. Стартовий свисток – о 19:00 за київським часом. Попередній очний матч між Англією та Україною 26 березня на Вемблі завершився поразкою "синьо-жовтих" 0:2, але тоді командою керував ще Руслан Ротань.

У червні нашу збірну очолив Сергій Ребров і провів три матчі – товариський проти Німеччини (3:3), відбіркові проти Північної Македонії (3:2) та Мальти (1:0). У вересні після англійців буде також матч проти Італії (12-го). Після 3 зіграних турів "синьо-жовті" у турнірній таблиці групи С йдуть другими, набравши 6 очок. Лідирує з 12 пунктами Англія (провела 4 матчі), а замикає трійку з 3 балами Італія, у якої є гра в запасі.

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