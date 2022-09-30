"Є певний "золотий" варіант тимчасового тренера, який очолить збірну, допоки Ребров відпрацьовує контракт з Аль-Айном. Людина, яка дотримується схожої ігрової концепції. Це Вісенте Гомес – зараз він допомагає Реброву в Аль-Айні, а раніше працював у Динамо та Олімпіку.

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За моєю інформацією, в УАФ дуже серйозно розглядають цей варіант у перемовинах між Павелком і Ребровим. Є очевидні переваги. Вісенте – це бюджетний європейський тренер. Його дуже поважають гравці Динамо. Покоління Яремчука, Шапаренка, Циганкова. Він не залежить від братів Суркісів. Свого часу вони проігнорували момент, коли його можна було призначити тренером Динамо.

Вісенте Гомес – людина, яка чудово розуміє українських футболістів. Його можна порівняти з Малдерою за Шевченка, але той ніколи не був головним тренером. Вісенте був головним в Україні і за кордоном. По-четверте – Гомес адепт позиційного футболу. Зараз у нас немає людини з таким підходом, а Вісенте міг би зібрати навколо себе відповідних аналітиків, скаутів. Він точно знайде спільну мову з Ротанем і не матиме жодних проблем з Ребровим, якщо у певний момент доведеться посунутись на місце головного асистента", – розповів Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

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