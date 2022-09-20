"Чи планую повертатись в Україну? З задоволенням повернуся в Україну. Якщо клуби цікавляться тренером Ребровим, вони в першу чергу мають ставити питання Аль-Айну. Я належу цьому клубу, я не вільний агент зараз. Я не можу прийти в Аль-Айн і просто розірвати контракт. Навіть якщо були пропозиції від українських клубів, то першочергово вони мають звертатися до мого клубу, тому що в мене є чинний контракт. Коли він закінчиться, я матиму право обирати місце своєї роботи.

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Чи цікавить робота в збірній України? Ну, послухайте, для будь-якого тренера працювати в національній збірній України – це престижно, особливо зараз. Це борг твоїй країні, яка тебе виховала, зробила тебе людиною. Я на 100% упевнений, що будь-який український тренер, якому запропонують очолити збірну, не відмовиться від цього. Якщо буде пропозиція від збірної України, то я з задоволенням прийму її.

Які іноземні клуби цікаво було б очолити? Я ніколи не задумувався. Я не думав, що працюватиму в Ференцвароші, Аль-Айні. Тренер – це людина, яка підвладна комусь, якимось пропозиціям. Ти не можеш просто по закінченню контракту сказати: "Хочу працювати в Англії або Італії". Але звідти пропозицій немає. Які будуть пропозиції, такі й буду розглядати", – поділився Ребров в інтерв'ю "Футбол 24 / 24 канал".

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