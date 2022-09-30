"Есть определенный "золотой" вариант временного тренера, который возглавит сборную до тех пор, пока Ребров отрабатывает контракт с Аль-Айном. Человек, который придерживается подобной игровой концепции. Это Висенте Гомес – сейчас он помогает Реброву в Аль-Айне, а раньше работал в Динамо и Олимпике.

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По моей информации, в УАФ очень серьезно рассматривают этот вариант в переговорах между Павелко и Ребровым. Есть очевидные преимущества. Висенте – это бюджетный европейский тренер. Его очень уважают игроки Динамо. Поколение Яремчука, Шапаренко, Цыганкова. Он не зависит от братьев Суркисов. В свое время они проигнорировали момент, когда его можно было назначить тренером Динамо.

Висенте Гомес – человек, прекрасно понимающий украинских футболистов. Его можно сравнить с Малдерой при Шевченко, но тот никогда не был главным тренером. Висенте был главным в Украине и за границей. В-четвертых, Гомес – адепт позиционного футбола. Сейчас у нас нет человека с таким подходом, а Висенте мог бы собрать вокруг себя соответствующих аналитиков, скаутов. Он точно найдет общий язык с Ротанем и не будет иметь никаких проблем с Ребровым, если в определенный момент придется сместиться на место главного ассистента", – рассказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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