Тренер збірної України U-17 Сергій Нагорняк вірить, що підопічним Руслана Ротаня під силу пробитися на чемпіонат Європи 2023 року.

"Зрозуміло, що збірна Франції – фаворит цієї групи. Але, думаю, Україна може бодатися з французами. У цій групі я виділю трьох фаворитів – це Франція, Україна та Сербія. Ось ці команди розіграють путівки на Євро.

Ротань оцінив результати жеребкування відбірного раунду Євро-2023

Північна Македонія, Фарери і Вірменія – це суперники, яких збірна України повинна обігравати, якщо ми ставимо завдання виходу на чемпіонат Європи. Іншого варіанту немає, хоча зрозуміло, що група непроста.

Чи зможе Україна посісти першу сходинку? Чому ні! Все можливо. Може, якихось сильніших гравців французької молодіжки заберуть в основну збірну Франції. Побачимо вже по ходу відбору, але в української збірної є всі шанси вийти на Євро", – сказав Нагорняк у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування наша молодіжка потрапила у групу Н, де її суперника стануть збірні Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

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