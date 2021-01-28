Тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк верит, что подопечным Руслана Ротаня по силам пробиться на чемпионат Европы 2023 года.

"Понятно, что сборная Франции – фаворит этой группы. Но, думаю, Украина может бодаться с французами. В этой группе я выделю троих фаворитов – это Франция, Украина и Сербия. Вот эти команды разыграют путевки на Евро.

Ротань оценил результаты жеребьевки отборочного раунда Евро-2023

Северная Македония, Фареры и Армения – это соперники, которых сборная Украины должна обыгрывать, если мы ставим задачу выхода на чемпионат Европы. Другого варианта нет, хотя понятно, что группа непростая.

Сможет ли Украина занять первое место? Почему нет! Все возможно. Может, каких-то сильных игроков французской молодежки заберут в основную сборную Франции. Увидим уже по ходу отбора, но у украинской сборной есть все шансы выйти на Евро", – сказал Нагорняк в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, по итогам жеребьевки наша молодежка попала в группу Н, где ее соперниками станут сборные Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Украина получила соперников в квалификации молодежного Евро-2023 – неплохой жребий для команды Ротаня