"Суперників потрібно сприймати такими, якими вони є. Ми розуміємо, що у нас складна група, в якій фаворит – Франція. Із балканськими командами завжди було непросто. Фарерські острови й Вірменію ми теж не списуємо з рахунків. У матчах із ними викладатися доведеться не менше, ніж у поєдинках із французами.

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У сучасному футболі немає слабких суперників, це вже доведено. Утім, усе залежатиме лише від нас. Молодіжна збірна України буде прагнути показувати той футбол, який тренерський штаб прищеплює своїм підопічним, і, безумовно, постарається домогтися потрібного результату.

Наші стратегічні завдання не змінились. Ми хочемо виховати якомога більше хлопців для національної збірної. Проте без мотивації немає прогресу, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб пробитися до фінальної стадії чемпіонату Європи", – цитує Ротаня офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування наша молодіжка потрапила у групу Н, де її суперника стануть збірні Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

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