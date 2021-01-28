Сьогодні, 28 січня, УЄФА провів церемонію жеребкування відбірного турніру на чемпіонат Європи серед команд U-21. Вже у березні 53 збірні розпочнуть боротьбу за 14 путівок у фінальний турнір, який прийматимуть Грузія та Румунія.

Господарі першості отримали прямі путівки. Всі інші будуть змушені пройти крізь сито кваліфікації. Перед жеребкуванням команди поділили на кошики, згідно з рейтингом УЄФА. Українська "молодіжка" опинилася в третьому кошику.

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У кожній групі опинилося по представнику кожного кошика, за виключенням групи I, де не буде команди з кошика 6. Груповий етап кваліфікації пройде з березня 2021-го по червень 2022 року. Дев'ять переможців груп і найкраща друга команда виходять у фінальну стадію безпосередньо. Решта володарів других місць у вересні 2022 року розіграють ще чотири путівки в стикових матчах.

За результатами жеребкування збірна України U-21 потрапила до групи Н. Підопічні Руслана Ротаня зіграють з однолітками із Фарерських островів, Вірменії, Північної Македонії, Сербії, та Франції. Додамо, що "синьо-жовтим" не дуже пощастило із жеребом, оскільки із першого кошика отримали третю за силою команду (Франція). З іншої сторони, за друге місце потрібно сміливо боротися, оскільки Сербія (2 кошик) випереджає нашу збірну в рейтингу коефіцієнтів УЄФА зовсім трішки – 16 і 21 місця відповідно.

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Результати жеребкування відбору на Євро-2023:

Група A: Естонія, Азербайджан, Фінляндія, Норвегія, Австрія, Хорватія

Група B: Сан-Маріно, Латвія, Угорщина, Ізраїль, Польща, Німеччина

Група C: Литва, Мальта, Північна Ірландія, Словаччина, Росія, Іспанія

Група D: Ліхтенштейн, Кіпр, Білорусь, Ісландія, Греція, Португалія

Група E: Гібралтар, Молдова, Уельс, Болгарія, Швейцарія, Нідерланди

Група F: Люксембург, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Швеція, Італія

Група G: Андорра, Косово, Албанія, Словенія, Чехія, Англія

Група H: Фарерські острови, Вірменія, Північна Македонія, Україна, Сербія, Франція

Група I: Казахстан, Шотландія, Бельгія, Туреччина, Данія