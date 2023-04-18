"Я считаю, что Руслан Ротань объективно пока не готов быть главным тренером сборной Украины. Так же не готов был Александр Петраков с точки зрения этого публичного давления.

Ребров может отказаться от работы в сборной Украины – журналист раскрыл сенсационный план тренера

Ему постоянно было тяжело, он кривлялся, рычал на журналистов. Это показывает, что человек не готов к этой должности. Это вопрос к президенту УАФ Андрею Павелко. Почему после успешного Евро-2020, на котором сборная дошла до четвертьфинала, не продлили контракт с Андреем Шевченко?

Почему, зная, что вы не собираетесь продлевать Шевченко, тогда не проработали вариант с Сергеем Ребровым? Тогда Ребров был без контракта. Вы уже все отлично знали.

Конечно, можно все списать на полномасштабную войну, но за последние полтора года у сборной Украины сейчас идет регресс. Все, что было сделано, разбазарилось", – рассказал Бебех в эфире YouTube-канала Свій.

Напомним, что сборная Украины уже несколько месяцев не может получить полноценного главного тренера. Фаворитом считают Сергея Реброва, у которого действующий контракт с Аль-Айном до 30 июня.

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