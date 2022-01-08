Летом форвард сборной Уэльса станет свободным агентом. Контракт Бейла с Реалом завершается, и никаких переговоров по продлению нет. Более того, форвард размышляет над тем, чтобы завершить карьеру, сообщает The Athletic.

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По информации издания, будущее Бейла будет зависеть от плей-офф квалификации за выход на чемпионат мира. Если Уэльс квалифицируется на катарский Мундиаль, летом Бейл будет искать новый клуб, чтобы подойти к турниру в хорошей форме. В противном случае Гарет может завершить карьеру.

Напомним, что одной из команд, которые могут заставить Бейла попрощаться с футболом, является и сборная Украины. "Сине-желтые" и Уэльс находятся в одной сетке квалификации. В полуфинале Украина будет играть с Шотландией, а команда Гарета Бейла – с Австрией. Путевка на ЧМ-2022 разыграется в финале между победителями этих пар.

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