"Можна сказати, що це ідеальний розклад для "синьо-жовтих". Зважаючи на те, що у паралельній кульці лобами звели Італію та Португалію. Ось це сюрприз. Тепер Мундіаль недорахується однієї топової збірної.

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Повертаючись до нашої групи вважаю, що збірна України – фаворит своєї четвірки. Проте потрібно готуватися до серйозних матчів, права на помилку немає.

Щодо того, що матч з шотландцями проводитимемо на виїзді – нічого страшного. Так, вдома стіни часом допомагають, але якщо в Глазго буде повний стадіон, то виступати при аншлагу завжди приємно, на домашній чи гостьовій арені. Нам під силу виконати свою мету.

Останніми роками збірна Шотландії – це стабільна команда, яка непогано взаємодіє в пас. Але якщо суперник їх переграє, то шотландці намагаються це компенсувати божевільною самовіддачею, що й показали матчі чемпіонату Європи та відбірного турніру чемпіонату світу, в якому британці, до речі, обійшли австрійців.

Ящо Австрія здолає Уельс, то у "синьо-жовтих" буде чудовий подразник. Вища мотивація буде на нашому боці. За підбором виконавців та рівнем майстерності підопічні Олександра Петракова як мінімум не поступаються своєму опоненту", – сказав Федецький у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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