"Можно сказать, что это идеальный расклад для "сине-желтых". Учитывая, что в параллельном шарике лбами свели Италию и Португалию. Вот это сюрприз. Теперь Сундиаль недосчитается одной топовой сборной.

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Возвращаясь к нашей группе, считаю, что сборная Украины – фаворит своей четверки. Однако нужно готовиться к серьезным матчам, права на ошибку нет.

По поводу того, что матч с шотландцами будем проводить на выезде – ничего страшного. Да, дома стены порой помогают, но если в Глазго будет полный стадион, то выступать при аншлаге всегда приятно, на домашней или гостевой арене. Нам по силам выполнить свою цель.

В последние годы сборная Шотландии – это стабильная команда, которая хорошо взаимодействует в пас. Но если соперник их обыгрывает, то шотландцы пытаются это компенсировать безумной самоотдачей, что и показали матчи чемпионата Европы и отборочного турнира чемпионата мира, в котором британцы, кстати, обошли австрийцев.

Если Австрия одолеет Уэльс, то у "сине-желтых" будет отличный раздражитель. Высшая мотивация будет на нашей стороне. По подбору исполнителей и уровню мастерства подопечные Александра Петракова как минимум не уступают своему оппоненту", – сказал Федецкий в комментарии РБ.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 24 марта 2022 года. Сильнейший встретится с победителем пары Уэльс – Австрия.

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