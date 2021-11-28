"Для нас великий мінус, що ми граємо на виїзді. Одна справа грати на фартовому Хемпден Парк проти Швеції та інша, коли весь стадіон буде вболівати проти тебе.

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Я не схильний вважати, що в цій парі буде явний фаворит і явний аутсайдер. Велику роль зіграє готовність футболістів. Ми повинні розуміти, що у Шотландії багато гравців з АПЛ. Вони звикли до інтенсивного футболу протягом 90 хвилин. А у нас з цим проблеми. Буде тактична дуель", – сказав Вацко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 24 березня 2022 року. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія.

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