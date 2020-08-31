Збірна Швейцарії показала нову форму перед матчем проти України у Львові
Швейцарці слідом за іншими європейськими збірними розкрили дизайн своєї нової домашньої форми.
Офіційна презентація екіпірування опублікована на сторінці "наті" у Twitter.
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Дизайнери Puma обмежилися кількома незначними нововведеннями до традиційного червоного кольору збірної Швейцарії. На передній частині футболки з'явилися тонкі горизонтальні смуги, а зона плечей забарвлена в дещо темніший відтінок.
Додамо, що саме Швейцарія стане першим суперником збірної України в Лізі націй. Команда Андрія Шевченка прийматиме "наті" 3 вересня на Арені Львів.
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