Швейцарцы вслед за другими европейскими сборными раскрыли дизайн своей новой домашней формы.

Официальная презентация экипировки опубликована на странице "нати" в Twitter.

Сборная Швейцарии объявила заявку на матчи против Украины и Германии

Дизайнеры Puma ограничились несколькими незначительными нововведениями к традиционному красному цвету сборной Швейцарии. На передней части футболки появились тонкие горизонтальные полосы, а зона плеч окрашена в несколько более темный оттенок.

Добавим, что именно Швейцария станет первым соперником сборной Украины в Лиге наций. Команда Андрея Шевченко примет "нати" 3 сентября на Арене Львов.

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