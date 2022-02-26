Шведи також вирішили не ступати на одне поле з представниками країни-окупанта.

"Тре Крунур" не будуть грати потенційний фінал відбору ЧС-2022 проти Росії, інформує офіційний сайт Шведської футбольної асоціації.

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24 березня росіяни мали приймати Польщу в рамках півфіналу, однак "Кадра" відмовилася грати навіть під загрозою технічної поразки. Шведи на цій стадії зустрічаються з Чехією. Якщо скандинави виграють свій півфінал, то також можуть отримати технічну поразку. Залишається сподіватися на здоровий глузд ФІФА і виключення Росії з міжнародних змагань.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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