Президент Польщі Анджей Дуда розуміє, що з росіянами краще не мати справ у будь-якій площині.

"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення.

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Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА", – написав президент польської Федерації футболу Цезари Кулеша у Twitter.

"І правильно, пане Кулеша. Нема чого з бандитами грати", – відповів Дуда.

Збірна Польщі мала зустрітись з Росією в рамках першого стикового матчу відбору до ЧС-2022.

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