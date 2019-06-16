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Збірна Сербії хоче призначити новим тренером колишнього помічника Клоппа

13:07 296 Читать на русском
Збірна Сербії хоче призначити новим тренером колишнього помічника Клоппа
Желько Бувач та Юрген Клопп / Reuters

Суперника збірної України у відборі на Євро-2020 може очолити Желько Бувач.

Сербія шукає претендентів на заміну звільненому Младену Крстаїчу, інформує Republika.

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Найбільш бажаним варіантом для тамтешньої Федерації футболу є Желько Бувач, який відомий своєю багаторічною співпрацею з тріумфатором Ліги чемпіонів Юргеном Клоппом. 57-річний боснієць взяв паузу після свого відходу з Ліверпуля у 2018 році, однак серби сподіваються, що він таки погодиться посісти тренерський місток їхньої національної команди.

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Нагадаємо, Крстаїча звільнили після провального початку євровідбору, в якому збірна Сербії встигла зазнати нищівної поразки 0:5 у матчі з Україною.

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Євро-2020 Желько Бувач Желько Бувач Младен Крстаїч Младен Крстаїч Сербія Сербія Юрген Клопп Юрген Клопп
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