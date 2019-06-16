Збірна Сербії хоче призначити новим тренером колишнього помічника Клоппа

Суперника збірної України у відборі на Євро-2020 може очолити Желько Бувач.

Сербія шукає претендентів на заміну звільненому Младену Крстаїчу, інформує Republika.

Наставник збірної Сербії Крстаїч звільнений після розгромної поразки від України

Найбільш бажаним варіантом для тамтешньої Федерації футболу є Желько Бувач, який відомий своєю багаторічною співпрацею з тріумфатором Ліги чемпіонів Юргеном Клоппом. 57-річний боснієць взяв паузу після свого відходу з Ліверпуля у 2018 році, однак серби сподіваються, що він таки погодиться посісти тренерський місток їхньої національної команди.

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Нагадаємо, Крстаїча звільнили після провального початку євровідбору, в якому збірна Сербії встигла зазнати нищівної поразки 0:5 у матчі з Україною.