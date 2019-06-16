Сборная Сербии хочет назначить новым тренером бывшего помощника Клоппа

Соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 может возглавить Желько Бувач.

Сербия ищет претендентов на замену уволенному Младену Крстаичу, информирует Republika.

Наставник сборной Сербии Крстаич уволен после разгромного поражения от Украины

Наиболее предпочтительным вариантом для тамошней Федерации футбола является Желько Бувач, который известен своим многолетним сотрудничеством с триумфатором Лиги чемпионов Юргеном Клоппом. 57-летний босниец взял паузу после своего ухода из Ливерпуля в 2018 году, однако сербы надеются, что он все-таки согласится занять тренерский мостик их национальной команды.

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Напомним, Крстаича уволили после провального начала евроотбора, в котором сборная Сербии успела потерпеть сокрушительное поражение 0:5 в матче с Украиной.