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Сборная Сербии хочет назначить новым тренером бывшего помощника Клоппа

13:07 39 Читати українською
Сборная Сербии хочет назначить новым тренером бывшего помощника Клоппа
Желько Бувач и Юрген Клопп / Reuters

Соперника сборной Украины в отборе на Евро-2020 может возглавить Желько Бувач.

Сербия ищет претендентов на замену уволенному Младену Крстаичу, информирует Republika.

Наставник сборной Сербии Крстаич уволен после разгромного поражения от Украины

Наиболее предпочтительным вариантом для тамошней Федерации футбола является Желько Бувач, который известен своим многолетним сотрудничеством с триумфатором Лиги чемпионов Юргеном Клоппом. 57-летний босниец взял паузу после своего ухода из Ливерпуля в 2018 году, однако сербы надеются, что он все-таки согласится занять тренерский мостик их национальной команды.

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Напомним, Крстаича уволили после провального начала евроотбора, в котором сборная Сербии успела потерпеть сокрушительное поражение 0:5 в матче с Украиной.

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Теги
Евро-2020 Желько Бувач Желько Бувач Младен Крстаич Младен Крстаич Сербия Сербия Юрген Клопп Юрген Клопп
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