Катарська футбольна асоціація і Фелікс Санчес обопільно вирішили не продовжувати співпрацю, інформує прес-служба структури.

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Іспанець приїхав у Катар ще влітку 2006 року. Спочатку він працював у місцевій ASPIRE Academy, а потім з юнацькими збірними різного віку. У 2017 році Санчесу довірили головну команду Катару з прицілом на домашній ЧС-2022. Команда демонструвала непоганий футбол, виграла Кубок Азії-2019, але на Мундіалі страшенно провалилася – 0 очок, різниця голів 1:7 у групі з Нідерландами, Сенегалом та Еквадором.

Наступний матч катарці проведуть вже 7 січня проти Кувейту в рамках Кубка націй Перської затоки.

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