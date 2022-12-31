Катарская футбольная ассоциация и Феликс Санчес обоюдно решили не продолжать сотрудничество, сообщает пресс-служба структуры.

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Испанец приехал в Катар еще летом 2006 года. Сначала он работал в местной ASPIRE Academy, а затем с юношескими сборными разных возрастов. В 2017 году Санчесу доверили главную команду Катара с прицелом на домашний ЧМ-2022. Команда демонстрировала неплохой футбол, выиграла Кубок Азии-2019, но на Мундиале ужасно провалилась – 0 очков, разница голов 1:7 в группе с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором.

Следующий матч катарцы проведут уже 7 января против Кувейта в рамках Кубка наций Персидского залива.

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