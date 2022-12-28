Хадзіме Моріясу став першим тренером в історії збірної Японії, якого не було звільнено після виступу команди на ЧС.

Хадзіме Моріясу продовжив контракт із японською футбольною Асоціацією до ЧС-2026 включно. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Тим самим Моріясу став першим тренером збірної Японії, який зумів зберегти своє місце після чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Японія добре виступила на ЧС-2022: команда обіграла Німеччину та Іспанію, після чого вилетіла від Хорватії у 1/8 фіналу у серії пенальті.

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