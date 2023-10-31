УЕФА одобрил проведение домашних матчей сборной Израиля в венгерском городе Фельчут, информирует Sport5. Встречи состоятся 15 ноября (со Швейцарией) и 18 ноября (с Румынией) на стадионе Панчо-Арена. На обеих встречах смогут присутствовать болельщики. Стадион вмещает 3800 мест.

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Одной из причин, по которой Израиль выбрал Венгрию как место проведения домашних матчей, является тот факт, что местное правительство несколько недель назад запретило любые демонстрации, касающиеся войны Израиля и Палестины. Это означает, что израильской команде не придется беспокоиться о возможных столкновениях с пропалестинскими демонстрантами.

"Наши огромные усилия по проведению матчей со Швейцарией и Румынией в присутствии зрителей принесли свои плоды. Это еще одна возможность поблагодарить УЕФА, венгерское правительство и Венгерскую федерацию, которые пошли нам навстречу. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить домашнюю атмосферу и поддержку болельщиков, которые будут с нашей командой на пути к Евро-2024", – отметил председатель Израильской федерации футбола Шино Цварц.

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