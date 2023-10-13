Черговою втратою для Лучано Спаллетті став півзахисник Федеріко К'єза, інформує Calciomercato.

Двох гравців збірної Італії підозрюють у нелегальних ставках на результати матчів – один із них ставив на свою команду

Зірка Ювентуса не грав у останньому матчі Серії А проти Торіно, але в зібрній сподівалися на вчасне відновлення. Прогрес К'єзи був незадовільний, тому він повернувся у розташування клубу. Вінгер Лаціо Маттія Дзакканьї не зіграє проти Мальти (14 жовтня), але повинен встигнути до поєдинку з Англією (17 жовтня). Ще раніше збірну Італії покинули Тоналі та Дзаньйоло, які виступають фігурантами у скандалі про нелегальні ставки.

Нагадаємо, "Скуадра" ділить 2-4 сходинки групи С з Україною та Північною Македонією. У всіх по 7 очок, проте Італія має матч в запасі.

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