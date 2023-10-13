У итальянской сборной есть куча кадровых проблем перед 2 сверхважными матчами в отборе на Евро-2024.

Очередной потерей для Лучано Спаллетти стал полузащитник Федерико Кьеза, сообщает Calciomercato.

Двое игроков сборной Италии подозреваются в нелегальных ставках на результаты матчей – один из них ставил на свою команду

Звезда Ювентуса не играл в последнем матче Серии А против Торино, но в сборной надеялись на своевременное восстановление. Прогресс Кьезы был неудовлетворителен, поэтому он вернулся в расположение клуба. Вингер Лацио Маттия Дзакканьи не сыграет против Мальты (14 октября), но должен успеть к поединку с Англией (17 октября). Еще раньше сборную Италии покинули Тонали и Дзаньоло, выступающие фигурантами в скандале о нелегальных ставках.

Напомним, "Скуадра" делит 2-4 строчки группы С с Украиной и Северной Македонией. У всех по 7 очков, однако у Италии есть матч в запасе.

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