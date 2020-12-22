Національна збірна Ісландія нарешті визначилась з наставником.

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Новим головним тренером "вікінгів" став Арнар Відарссон, повідомляє офіційний сайт ісландської Федерації футболу. Раніше 42-річний фахівець працював у тренерському штабі бельгійських Брюгге і Локерена, а згодом тренував молодіжну збірну Ісландії.

Відарссон готуватиме головну збірну країни до відбору ЧС-2022 – команда потрапила в групу J, де зіграє проти Німеччини, Румунії, Північної Македонії, Вірменії та Ліхтенштейну.

Нагадаємо, попереднім тренером ісландців був швед Ерік Хамрен, який покинув збірну у листопаді після невиходу своєї команди на Євро-2020 – під його керівництвом команда провела 26 матчів, в яких здобула 9 перемог, 5 нічиїх та 12 поразок.

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