Головний тренер афінського АЕКа Массімо Каррера буде відправлений у відставку.

Чигринський допоміг АЕКу вирвати нічию у матчі з середняком – Шахов вийшов по перерві і заробив вилучення

Звільнення може відбутися вже сьогодні, 22 грудня, повідомляє видання Sportime. На заміну італійському фахівцеві розглядаються два фахівці, які свого часу вже працювали з грецькою командою – іспанець Маноло Хіменес (2010-2011, 2017-2018, 2019 рр.) та уругваєць Густаво Пойєт (2015-2016 рр.). Обидва наставники зараз перебувають без роботи.

Нагадаємо, АЕК після 12 турів чемпіонату Греції набрав 24 пункти і посідає четверту сходинку турнірної таблиці. Команда Каррери провалила виступ у Лізі Європи, ставши у своїй групі останньою (три очки за підсумками шести зустрічей). До слова, за грецьку команду виступають двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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