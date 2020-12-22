АЕК хоче звільнити Карреру – команда Чигринського прагне повернути колишнього тренера
Незадовільні результати афінської команди змушують босів АЕКа йти на радикальні кроки.
Головний тренер афінського АЕКа Массімо Каррера буде відправлений у відставку.
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Звільнення може відбутися вже сьогодні, 22 грудня, повідомляє видання Sportime. На заміну італійському фахівцеві розглядаються два фахівці, які свого часу вже працювали з грецькою командою – іспанець Маноло Хіменес (2010-2011, 2017-2018, 2019 рр.) та уругваєць Густаво Пойєт (2015-2016 рр.). Обидва наставники зараз перебувають без роботи.
Нагадаємо, АЕК після 12 турів чемпіонату Греції набрав 24 пункти і посідає четверту сходинку турнірної таблиці. Команда Каррери провалила виступ у Лізі Європи, ставши у своїй групі останньою (три очки за підсумками шести зустрічей). До слова, за грецьку команду виступають двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов.
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