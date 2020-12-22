Новым главным тренером "викингов" стал Арнар Видарссон, сообщает официальный сайт исландской Федерации футбола. Ранее 42-летний специалист работал в тренерском штабе бельгийских Брюгге и Локерена, а затем тренировал молодежную сборную Исландии.

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Видарссон будет готовить главную сборную страны к отбору ЧМ-2022 – команда попала в группу J, где сыграет против Германии, Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна.

Напомним, предыдущим тренером исландцев был швед Эрик Хамрен, который покинул сборную в ноябре после невыхода своей команды на Евро-2020 – под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 9 побед, 5 ничьих и 12 поражений.

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