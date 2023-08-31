"Бундестім" за чотири останні матчі лише раз зіграли внічию (з Україною), решту поєдинків програли – Бельгії, Польщі та Колумбії. Тренерський штаб опинився під тиском, а зміни в заявці на вересневі матчі показали, що Хансі Флік проаналізував невдачі.

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На матчі проти Японії (9 вересня) і Франції (12 вересня) не викликали центрбека Тільйо Керера (його замінить Ніклас Зюле, якого ігнорували два попередні рази). Мануель Нойєр лишень повернувся після травми, тому його поки немає. Великою несподіванкою стала відсутність Леона Горецки та Тімо Вернера. Фліку навіть довелося пояснювати своє рішення.

"Я розмовляв з Горецкою учора, він знає мою думку. Це не остаточний варіант. Я дуже ціную Леона, але у нас є свої міркування щодо цього. Щодо Вернера, то він не в найкращій формі у своєму клубі. Йому потрібно попрацювати над певними речами. Якщо він зробить потрібну роботу, то я переконаний, що він зможе повернутися до заявки", – заявив наставник збірної Німеччини.