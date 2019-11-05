Збірна Естонії оголосила склад на матчі проти України та Нідерландів, які відбудуться у цьому місяці.
Воротарі: Марко Меерітс (Нарва Транс), Сергій Лепметс (Левадія), Матвій Ігонен (Ліллестрьом, Норвегія).
Захисники: Енар Яагер, Герт Камс (обидва – Флора), Тайо Теністе (Бранн, Норвегія), Кароль Метс (АІК, Швеція), Кен Калласте (ГКС Тихі, Польща), Артур Пікк (Медзи, Польща), Микита Баранов (Алашкерт, Вірменія), Йоонас Тамм (Ліллестрьом, Норвегія).
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Півзахисники: Сандер Пурі (Нимме Калью), Хенрі Аніер (Сувон, Корея), Ілля Антонов (Арарат, Вірменія), Маттіас Кяйт (Домжале, Словенія), Франк Лійвак, Міхкель Айнсалу, Владислав Мел, Костянтин Васильєв (всі – Флора).
Нападники: Сергій Зеньов (Шахтар, Казахстан), Хенрік Ояма (Медзі, Польща), Мартін Міллер, Ерік Сорга (обидва – Флора).
Нагадаємо, 14-го листопада збірна Естонії зіграє товариський матч проти України, а 19-го зійдеться з Нідерландами у відборі до Євро-2020.
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