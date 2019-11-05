Сборная Эстонии объявила состав на матчи против Украины и Нидерландов, которые состоятся в этом месяце.
Вратари: Марко Мееритс (Нарва Транс), Сергей Лепметс (Левадия), Матвей Игонен (Лиллестрем, Норвегия).
Защитники: Энар Яагер, Герт Камс (оба – Флора), Тайо Тенисте (Бранн, Норвегия), Кароль Метс (АИК, Швеция), Кен Калласте (ГКС Тихи, Польша), Артур Пикк (Медзи, Польша), Никита Баранов (Алашкерт, Армения), Йоонас Тамм (Лиллестрем, Норвегия).
Полузащитники: Сандер Пури (Нымме Калью), Хенри Аниер (Сувон, Корея), Илья Антонов (Арарат, Армения), Маттиас Кяйт (Домжале, Словения), Франк Лийвак, Михкель Айнсалу, Владислав Мел, Константин Васильев (все – Флора».
Нападающие: Сергей Зенев (Шахтер, Казахстан), Хенрик Ояма (Медзи, Польша), Мартин Миллер, Эрик Сорга (оба – Флора).
Нагадаємо, 14-го листопада збірна Естонії зіграє товариський матч проти України, а 19-го зійдеться з Нідерландами у відборі до Євро-2020.
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