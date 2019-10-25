Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив перелік із 25-ти гравців, викликаних для підготовки та участі у двох найближчих матчах національної команди.

УАФ на своєму офіційному сайті опублікувала склад збірної України на матчі проти Естонії та Сербії. Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка 14 листопада у Запоріжжі проведуть товариський матч проти збірної Естонії, а вже за три дні, 17 листопада, у Белграді протистоятимуть збірній Сербії у завершальному матчі відбору Євро-2020.

Україна – Естонія: стартував продаж квитків на товариський матч

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Андрій Лунін (Вальядолід), Юрій Паньків (Олександрія).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Шабанов (усі – Динамо), Сергій Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Ігор Пластун (Гент), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі – Шахтар), Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук (усі – Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Євген Шахов (Лечче), Мар’ян Швед (Селтік).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Жуніор Мораєс (Шахтар).

"Синьо-жовті" розпочнуть свій заключний у 2019 році збір 11 листопада у Києві.

До слова, Україна достроково забезпечила собі вихід на Євро-2020, перегравши у попередньому турі чемпіонів Європи та переможців Ліги націй збірну Португалії (2:1).

Україна зберегла десяте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки внеску усіх своїх представників у єврокубках