Збірна Чилі визначилася з тренером, який продовжить шлях у кваліфікації чемпіонату світу.

Новим керманичем "Ла Рохи" став 59-річний уругваєць Мартін Ласарте, повідомляє офіційний сайт FFC.

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Контракт розрахований до кінця відбору на чемпіонат світу. Початок під керівництвом Рейнальдо Руеди склався для Чилі невдало – всього 4 очки у 4 турах. Якщо Ласарте зможе оформити вихід на Мундіаль-2022, то угоду буде продовжено автоматично.

Додамо, що на тренерський місток Чилі сватали Луї ван Гала і Лучано Спалетті, проте жоден з іменитих європейців не погодився.

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