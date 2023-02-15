Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Рамона Менезеса, інформує офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу. Саме він керуватиме національною командою у виїзному товариському матчі з Марокко, який відбудеться 25 березня в Танжері.

Бразилія драматично виграла чемпіонат Південної Америки U-20 – партнер Мудрика став одним з головних героїв

Кілька днів тому 50-річний Менезес привів збірну Бразилії U-20 до перемоги на Кубку Америки. У фіналі "селесао" обіграли однолітків з Уругваю з рахунком 2:0. До цього збірна Бразилії U-20 вигравала цей турнір востаннє 2011 року.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 збірною Бразилії керував Тіте. Він залишив свою посаду після вильоту команди з Мундіалю в 1/4 фіналу.

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