Нападник Тоттенхема та збірної Бразилії Рішарлісон травмувався та побоюється, що може не поїхати на Мундіаль в Катарі.

"Важкість моєї травми? Важко сказати, тому що це близько до здійснення моєї мрії – чемпіонату світу. Я вже отримував таку травму, схожу, але я сподіваюся, що зможу якомога швидше відновитись. Я травмувався подібним чином в Евертоні, тоді я вибув на 2 місяці.

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Я знаю, що зараз важко говорити, але подивимося. У понеділок я маю пройти обстеження, але зараз навіть ходити боляче. Давайте почекаємо. Можливо я зможу поїхати до Катару. Все так близько, залишився місяць до чемпіонату світу, і ми готувалися, працювали щодня, щоб нічого серйозного не трапилося. На жаль, сьогодні у мене сталась травма литкового м'яза, але зараз залишається лише чекати та робити відновлювальні вправи щодня", – поділився Рішарлісон у коментарі ESPN Brasil.

Нагадаємо, бразилець зазнав пошкодження у сьогоднішньому матчі з Евертоном. ЧС-2022 стартує 21 листопада, тож бразилець має трохи більше місяця для відновлення. У поточному сезоні Рішарлісон провів 13 матчів за Тоттенхем, в яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

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