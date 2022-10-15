Захисник Челсі та збірної Англії Ріс Джеймс не зможе допомогти своїй національній команді на чемпіонаті світу-2022.

Ріс Джеймс проконсультувався з лікарями щодо свого пошкодження, якого зазнав у грі з Міланом у Лізі чемпіонів. Захисник буде відновлюватись від травми наступні 8 тижнів, повідомляє офіційний сайт Челсі.

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Таким чином, англієць не зможе зіграти на ЧС-2022, який стартує для команди Саутгейта 21 листопада – через 5 тижнів. Втім, у "трьох левів" є непогана альтернатива – Александер-Арнольд, Тріпп'єр та Вокер також можуть зіграти праворуч в обороні.

Зауважимо, що Джеймс провів 11 матчів за Челсі у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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