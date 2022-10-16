Нападающий Тоттенхэма и сборной Бразилии Ришарлисон травмировался и опасается, что может не поехать на Мундиаль в Катаре.

"Тяжесть моей травмы? Трудно сказать, потому что это близко перед осуществлением моей мечты – чемпионату мира. Я уже получал такую травму, похожую, но я надеюсь, что смогу как можно скорее восстановиться. Я травмировался подобным образом в Эвертоне, тогда я выбыл на 2 месяца.

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Я знаю, что сейчас тяжело говорить, но посмотрим. В понедельник я должен пройти обследование, но сейчас даже ходить больно. Давайте подождем. Возможно, я смогу поехать в Катар. Все так близко, остался месяц до чемпионата мира, и мы готовились, работали каждый день, чтобы ничего серьезного не случилось. К сожалению, сегодня у меня произошла травма икроножной мышцы, но сейчас остается только ждать и делать восстановительные упражнения каждый день", – поделился Ришарлисон в комментарии ESPN Brasil.

Напомним, бразилец получил повреждение в сегодняшнем матче с Эвертоном. ЧМ-2022 стартует 21 ноября, так что форвард сборной Бразилии имеет чуть больше месяца для восстановления. В текущем сезоне Ришарлисон провел 13 матчей за Тоттенхэм, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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