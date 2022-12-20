Команда Ліонеля Скалоні тріумфально повернулася до Буенос-Айреса після перемоги на ЧС-2022 в Катарі.

Ввечері 19 грудня (за місцевим часом) літак зі збірною Аргентини на борту здійснив посадку в аеропорту Буенос-Айреса. Команду Ліонеля Скалоні зустрічали тисячі фанатів.

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Особлива роль дісталася лідеру команди – Ліонелю Мессі. Саме капітан команди першим вийшов з літака, тримаючи в руках Кубок світу. Одразу за Лео вийшов і головний тренер збірної.

Після виїзду з летовища команда провела традиційний парад вулицями столиці. Спеціальний відкритий автобус, тисячі уболівальників, чемпіонські пісні та, власне, Кубок світу – все, як і повинно бути в таких випадках.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 "альбіселесте" обіграли збірну Франції (3:3, 4:2 в серії пенальті). Ліонель Мессі відзначився дублем і допоміг Аргентині виграти третій Кубок світу в історії.

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Detik-detik Messi dkk turun dari pesawat tiba di Buenos Aires disambut bak pahlawan nasional.



Kata Emi Martinez (goal keeper): Messi lebih dihormati daripada Presiden Argentina.pic.twitter.com/Q3GLP5U0aS — Hafidz ALATTAS (@HafidzAlattas) December 20, 2022