Команда Лионеля Скалони триумфально вернулась в Буэнос-Айрес после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

Вечером 19 декабря (по местному времени) самолет со сборной Аргентины на борту совершил посадку в аэропорту Буэнос-Айреса. Команду Лионеля Скалони встречали тысячи фанатов.

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Особая роль досталась лидеру команды – Лионелю Месси. Именно капитан команды первым вышел из самолета, держа в руках Кубок мира. Сразу за Лео вышел и главный тренер сборной.

После выезда из аэропорта команда провела традиционный парад по улицам столицы. Специальный открытый автобус, тысячи болельщиков, чемпионские песни и, собственно, Кубок мира – все, как и должно быть в таких случаях.

Напомним, в финале ЧМ-2022 "альбиселесте" обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 в серии пенальти). Лионель Месси отличился дублем и помог Аргентине выиграть третий Кубок мира в истории.

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Detik-detik Messi dkk turun dari pesawat tiba di Buenos Aires disambut bak pahlawan nasional.



Kata Emi Martinez (goal keeper): Messi lebih dihormati daripada Presiden Argentina.pic.twitter.com/Q3GLP5U0aS — Hafidz ALATTAS (@HafidzAlattas) December 20, 2022