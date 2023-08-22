Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Мейсон Маунт не сможет сыграть против Украины.

Манчестер Юнайтед официально сообщил о травме Мейсона Маунта. Хавбек точно не сыграет в следующих турах АПЛ против Ноттингем Форест и Арсенала.

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Ожидается, что Маунт будет вне игры до конца международных матчей. Соответственно, Мейсон не поможет "трем львам" в поединке против Украины, как и Джон Стоунз.

Отметим, что матч Украина – Англия состоится 9 сентября, начало в 19:00. "Сине-желтые" уже играли против англичан в отборе к Евро-2024 – все завершилось поражением подопечных Ротаня со счетом 0:2.

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