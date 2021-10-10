Команда Гарета Саутгейта може похизуватися вкрай надійною обороною у поточному році.

Поєдинок Андорра – Англія (0:5), який обслуговувала українка Катерина Монзуль, став для британської збірної вже 12-м без пропущених голів у 2021 році. Це новий рекорд в історії "Трьох левів", повідомляє Opta.

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У 1966-му, коли "Три леви" єдиний раз стали чемпіонами світу, команда впродовж року не пропустила в 11-ти поєдинках.

Із 16-ти матчів у 2021-му команда Саутгейта пропустила тільки від Італії, Польщі (у двох матчах) та Данії. Сан-Маріно, Албанія, Андорра (двічі), Австрія, Румунія, Хорватія, Шотландія, Чехія, Німеччина, Україна і Угорщина не змогли вразити ворота англійців, які пропустили впродовж року тільки 4 голи.

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