Поединок Андорра – Англия (0:5), который обслуживала украинка Екатерина Монзуль, стал для британской сборной уже 12-м без пропущенных голов в 2021 году. Это новый рекорд в истории "Трех львов", сообщает Opta.

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В 1966-м, когда "Три льва" единственный раз стали чемпионами мира, команда в течение года не пропустила в 11-ти поединках.

Из 16 матчей в 2021-м команда Саутгейта пропустила только от Италии, Польше (в двух матчах) и Дании. Сан-Марино, Албания, Андорра (дважды), Австрия, Румыния, Хорватия, Шотландия, Чехия, Германия, Украина и Венгрия не смогли поразить ворота англичан, которые пропустили в течение года только 4 гола.

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