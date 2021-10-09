В групах I та F відбулися чергові матчі європейського відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Відбір ЧС-2022, 7 тур

Група F

Андорра – Англія – 0:5

Голи: Чілвелл, 17, Сака, 40, Абрахам, 59, Ворд-Праус, 78, Гріліш, 86

Нереалізований пенальті: Ворд-Праус, 78

Польща – Сан-Маріно – 5:0

Голи: Свідерскі, 10, Броллі, 20 (аг), Кендзьора, 50, Букса, 84, Пйонтек, 90+1

Угорщина – Албанія – 0:1

Гол: Броя, 80

Група І

Молдова – Данія – 0:4

Голи: Сков, 23, К'яер, 34 (пен.), Ньоргор, 39, Меле, 44

Фарерські острови – Австрія – 0:2

Голи: Лаймер, 26, Забітцер, 48

Англія напіврезервним складом розбила Андорру. Зустріч судила Катерина Монзуль, яка стала ледь не найпомітнішою особою на полі. Харків'янці довелося радитися з VAR, вгамовувати конфлікти і призначати пенальті, який потім не реалізували. Ще один цікавий момент – голкіпер Сем Джонстон віддав асист рукою на гол Джека Гріліша.

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Український слід був і в матчі Польщі проти Сан-Маріно. Захисник Динамо Томаш Кендзьора оформив свій перший гол у складі "Кадри", допомігши команді розбити карлика. Поляки не змогли вирватися на другу сходинку групи F, оскільки в паралельній зустрічі Албанія мінімально здолала Угорщину.

Данія майже гарантувала собі прямий вихід на чемпіонат світу. Півфіналісти Євро розгромили Молдову, відірвавшись від Шотландії на 7 очок за 3 тури до кінця. Перемога над Австрією у наступному матчі виведе підопічних Юлманда на Мундіаль. Самі ж австрійці на класі розібралися з Фарерами – 2:0 завдяки голам Лаймера та Забітцера.

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