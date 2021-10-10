Нападник збірної Англії Харрі Кейн оцінив перемогу над Андоррою, не забувши згадати про історичний склад суддівської бригади.

Вперше в історії поєдинок збірної Англії обслуговувала жіноча бригада арбітрів, яка складалася з Катерини Монзуль, Марини Стрілецької та Світлани Грушко. Четверим арбітром був Денис Шурман, а за VAR відповідала Стефані Фраппар.

Смілива робота Монзуль у відеоогляді погрому Андорра – Англія – 0:5

"Вперше гру збірної Англії судила жінка, і цей випадок повинен стати першим із багатьох. Ми увійшли в історію і стали на крок ближчими до ЧС-2022", – написав Харрі Кейн у Twitter.

Зауважимо, головний бомбардир збірної Англії не зіграв проти Андорри, просидівши весь матч на лаві запасних. Однак це не завадило підопічним Саутгейта перемогти 5:0 і відірватися від Албанії на 4 очки.

Монзуль та асист кіпера прикрасили матч Англії, Кендзьора забив за Польщу, Данія мчить на Мундіаль: відбір ЧС-2022