"Нам відомо про низку образливих і расистських коментарів, надісланих на адресу футболістів після фіналу Євро-2020. Це абсолютно неприйнятно, ми не залишимо це без уваги і почнемо розслідування", – йдеться у повідомленні поліції Лондона у твіттері.

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Із заявою виступила і англійська Футбольна асоціація: "Ми дуже добре розуміємо, що люди, які стоять за такою огидною поведінкою, не можуть підтримувати команду. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати постраждалих гравців, і закликаємо до найсуворішого покарання для всіх винних. Ми продовжимо робити все, щоб виключити дискримінацію з футболу, але також просимо уряд діяти негайно і прийняти відповідні закони, щоб подібні зловживання мали реальні наслідки".

Зазначимо, що у післяматчевій серії пенальті у складі Англії не забили свої удари Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака, які й стали головними адресатами образ.

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We are aware of a number of offensive and racist social media comments being directed towards footballers following the #Euro2020 final.



This abuse is totally unacceptable, it will not be tolerated and it will be investigated. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021