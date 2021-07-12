Збірна Англії стала жертвою расистських образ через поразку в фіналі Євро-2020 – почалось розслідування
Гравцям збірної Англії дісталось від власних уболівальників після невдачі у вирішальному поєдинку Євро-2020.
"Нам відомо про низку образливих і расистських коментарів, надісланих на адресу футболістів після фіналу Євро-2020. Це абсолютно неприйнятно, ми не залишимо це без уваги і почнемо розслідування", – йдеться у повідомленні поліції Лондона у твіттері.
"Тварини": англійських фанів знищують у мережі за безжальне побиття суперників – відео ганьби на Вемблі
Із заявою виступила і англійська Футбольна асоціація: "Ми дуже добре розуміємо, що люди, які стоять за такою огидною поведінкою, не можуть підтримувати команду. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати постраждалих гравців, і закликаємо до найсуворішого покарання для всіх винних. Ми продовжимо робити все, щоб виключити дискримінацію з футболу, але також просимо уряд діяти негайно і прийняти відповідні закони, щоб подібні зловживання мали реальні наслідки".
Зазначимо, що у післяматчевій серії пенальті у складі Англії не забили свої удари Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Букайо Сака, які й стали головними адресатами образ.
"Ви взагалі серйозно?": масова радість за Італію – дивує, або Неврівноважені молодики поховали Англію у фіналі Євро