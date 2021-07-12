Перемога Італії над Англією (1:1, пен. 3:2) у фінальному матчі Євро-2020 розчарувала вболівальників номінальних гостей, але певна категорія фанів впала у відчай.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Після гри кілька десятків прихильників "Трьох левів" чатували біля виходу з фан-сектора італійців та нападали на майже кожного, хто намагався вийти. Хулігани не гребували нічим, били ногами тих, хто падав на землю, нападали натовпом на одного.

Очевидно, такі дії англійців викликали хвилю обурення у мережі, де основними меседжами у коментарях було: "Ганьба", "Тварини", "Тому вони і заслужили цю поразку" і т.д.

Нагадаємо, попри статус номінальних гостей, матч відбувався у Лондоні на культовому для збірної Англії стадіоні Вемблі на очах у понад 67 тисяч глядачів.

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Would Racism Ever End??

Sore Losers!

England Fans Attacking Italians or anyone that look like them after they lost to then in the finals!

This is bad for soccer #Euro2020 #ITA pic.twitter.com/LM4PdgnGFf — Victor Ogbaegbe (@naughty_libra) July 11, 2021