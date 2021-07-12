Збірна Італії здолала Англію у драматичному фіналі Євро-2020. Експертний розбір польотів – читайте на "Футбол 24".

It's coming to Rome! Команда Манчіні шокувала зірок АПЛ у серії пенальті на легендарному Вемблі. Мрії британців про великий титул, наче кришталь, розбиваються об феноменальну Італію. Містер прагматизм Гарет Саутгейт не заслужив перемоги у фіналі – соцмережі винесли коучу збірної Англії жорстокий вердикт.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Ведучий YouTube-проєкту "Зупини Лося" Костянтин Андріюк розчарований поставою Англії в серії пенальті. Мовляв, не вмієте бити – додому.

Прагматизм Саутгейта завадив "Трьом левам" у вирішальному матчі, вважає оглядач Трибуни Олександр Сажко.

Коментатор телеканалів Футбол Олександр Михайлюк вочевидь на сьому небі від щастя.

Головред журналу Футбол Артем Франков пройшовся по глорах, які масово тріумфують після перемоги "Скуадри адзурри".

Директор телеканалів Футбол Олександр Денисов – про монарха в палаці та монарха на полі.

Журналіст Руслан Свірін також виокремив роль 36-річного центрбека Юве. А британцям завадили "неврівноважені молодики".

Коментатор Кирило Круторогов наполягає, що серія пенальті – це не лотерея.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабій зовсім не засмучується через поразку англійців: "Безхарактерні сухарі".

Автор Футбол 24 і Gazeta.ua Сергій Тищенко називає головного винуватця провалу хвалених зірок АПЛ.

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко просто дякує італійцям за красивий футбол на Євро-2020.

Насамкінець – мем, який вже став історією.

Італія – Англія: заслужений тріумф "Скуадри" на Євро, К'єлліні і Бонуччі роблять різницю, а Саутгейт покараний за зло