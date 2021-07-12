"Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев, направленных в адрес футболистов после финала Евро-2020. Это абсолютно неприемлемо, мы не оставим это без внимания и начнем расследование", – говорится в сообщении полиции Лондона в твиттере.

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С заявлением выступила и английская Футбольная ассоциация: "Мы очень хорошо понимаем, что люди, которые стоят за таким отвратительным поведением, не могут поддерживать команду. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и призываем к суровому наказанию для всех виновных. Мы продолжим делать все, чтобы исключить дискриминацию из футбола, но просим правительство действовать немедленно и принять соответствующие законы, чтобы подобные злоупотребления имели реальные последствия".

Отметим, что в послематчевой серии пенальти в составе Англии не забили свои удары Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, которые и стали главными адресатами образ.

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We are aware of a number of offensive and racist social media comments being directed towards footballers following the #Euro2020 final.



This abuse is totally unacceptable, it will not be tolerated and it will be investigated. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 12, 2021