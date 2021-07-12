Сборная Англии стала жертвой расистских оскорблений из-за поражения в финале Евро-2020 – началось расследование
Игрокам сборной Англии досталось от собственных болельщиков после неудачи в решающем поединке Евро-2020.
"Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев, направленных в адрес футболистов после финала Евро-2020. Это абсолютно неприемлемо, мы не оставим это без внимания и начнем расследование", – говорится в сообщении полиции Лондона в твиттере.
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С заявлением выступила и английская Футбольная ассоциация: "Мы очень хорошо понимаем, что люди, которые стоят за таким отвратительным поведением, не могут поддерживать команду. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, и призываем к суровому наказанию для всех виновных. Мы продолжим делать все, чтобы исключить дискриминацию из футбола, но просим правительство действовать немедленно и принять соответствующие законы, чтобы подобные злоупотребления имели реальные последствия".
Отметим, что в послематчевой серии пенальти в составе Англии не забили свои удары Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, которые и стали главными адресатами образ.
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